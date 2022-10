Lorenzo Fontana è il nuovo presidente della Camera

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Il deputatoLega ha ottenuto la terza carica dello Stato. Con Ignazio la Russa scelto per il Senato, la coalizione di destra non ha lasciato alcuna carica a Forza Italia

Roma, 14 ottobre 2022 Il voto dia Montecitorio per l'elezione del nuovo Presidente della Camera. Le immagini. / WebTv CameraA meno di un'ora dall'inizio delle votazione per la presidenza della Camera - il candidato del centrodestra è il leghista- il segretario della Lega Matteo Salvini è a Montecitorio dove sta incontrando i deputati del Carroccio. 14 ottobre 2022Altro giro, altra corsa. Oggi è il giorno della votazione per l’elezione del presidente della Camera. Il candidato favorito è Lorenzo Fontana della Lega, dopo il ...Il veronese Lorenzo Fontana è ufficialmente il nuovo presidente della Camera dei deputati, terza carica dello Stato italiano.