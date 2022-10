Lorenzo Fontana | chi è la moglie Emilia Caputo | età | lavoro | figlia | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 14 ottobre 2022)è il candidato Lega per la Camera, fedelissimo di Salvini e Ministro per la famiglia e disabilità nel governo Conte I, oltre che Ministro per gli Affari europei per i mesi successi al suo precedente ministero. Cattolico tradizionalista ed euroscettico è lui l’esponente della Lega che Matteo Salvini ha voluto indicare come principale candidato alla presidenza della Camera. Ma cosa sappiamo della? In realtà non tantissimo, ma andiamo per ordine e cerchiamo di sviscerare il suo profilo politico e privato. Cursus Honorum diLui, laureato in Scienze politiche all’Università di Padova,è classe 1980, di Verona, sebbene abbia vissuto a lungo nella città di Bruxelles con sua ...