Lorenzo Fontana | chi è il leghista che guiderà la Camera Dalle tesi filo-Putin all’Occidente minacciato dai gay e dal neocolonialismo culturale

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Classe 1980, veronese, grande tifoso dell’Hellas, una moglie, una figlia, una laurea in Scienze politiche, una in Storia esofia. Vicesegretario federale della Lega, consigliere comunale a Verona dove sarà anche vicesindaco e poi due volte europarlamentare dal 2009 al 2018, anno in cui viene eletto deputato, vicepresidente dellae ministro con deleghe alle Politiche per la Famiglia, Disabilità, Infanzia e Adolescenza e Politiche Antidroga. Nel 2019, sempre nel governo Conte I, per tre mesi sarà anche ministro per gli Affari Europei. Oggi, 14 ottobre 2022,è il nuovo presidente delladei deputati. Ma ciò che preoccupa una parte dell’opposizione e più in generale chi si batte per i diritti delle minoranze, delle donne, della comunità Lgbt, degli stranieri, non è il suo ...