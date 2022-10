Lorenzo Fontana | chi è il candidato presidente della Camera di Lega e Fdi | tra putinismo e pro-life

Leggi su open.online

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Dopo il Senato tocca alla? Se l’elezione di Ignazio La Russa a Palazzo Madama ha riservato sorprese soprattutto a Berlusconi e Forza Italia, oggi tocca a Montecitorio. E il nome scelto dal centrodestra per presiedere la“bassa” non è più quello di Riccardo Molinari. Il vertice tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini ha portato alla scelta di. Molinari ha perso il posto per questioni giudiziarie: il 24 novembre dovrà comparire in tribunale a Moncalieri per difendersi dall’accusa di aver manomesso la lista elettorale per l’elezione del sindaco nel 2020. Cancellando un nome “sgradito” quando erano state già messe le firme degli elettori. E visto che (per ora) regge il veto di Meloni su Salvini al Viminale per Open Arms, è anche logico che la terza carica dello Stato non si trovi invischiata in ...