Londra | ecologisti lanciano salsa di pomodoro contro il quadro “I Girasoli” di Van Gogh | VIDEO

Leggi su tpi

(Di venerdì 14 ottobre 2022) L’opera di Vincent Van, “I”, esposta apresso la National Gallery, è stata imbrattata da un gruppo di. I militanti, impegnati nella campagna di protesta anti-petrolio “Just Stop Oil”, hanno lanciato un liquido, unadiil celebre. Lo riportano i media britannici, diffondendo anche undel raid. Activists vandalise Vincent van’s Sunflowers at the National Gallery. The vandalism or destruction of art is always an authoritarian act. But more than that – it represents a repudiation of civilisation and the achievements of humanity.pic.twitter.com/8gLTjekvIt — Andrew Doyle (@andrewdoyle com) October 14, 2022 Dopo aver compiuto il fatto la 21enne Phoebe ...