Londra | ambientalisti lanciano una zuppa contro «I girasoli» di Van Gogh | «Cosa vale di più? L’arte o la vita?» – Il video

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Alla National Gallery di, un gruppo diha lanciato unadi pomodoroun celebre quadro di Vincent Van, I, che è tuttavia protetto da un vetro. Gli attivisti fanno parte della campagna di protesta Just Stop Oil, che denuncia il contributo delle compagnie petrolifere alla crisi climatica. I due autori del gesto, che si sono poi incollati al muro del museo, hanno spiegato la loro protesta così: «Per voidelladel cibo?della giustizia? Sietepreoccupati per la protezione di un quadro o per la protezione di un pianeta?». Il gruppo ambientalista aveva annunciato l’arrivo imminente di una ...

... Girasoli , in mostra alla National Gallery di. Il gruppo chiede l'immediata cessazione di qualsiasi nuovo progetto petrolifero o legato al gas. Il valore stimato del dipinto è di oltre 84 ...... 'I Girasoli', esposta alla National Gallery di. Lo riportano i media britannici, diffondendo anche un video del raid. (Video Twitter @RonanCareless) Roma,bloccano la ...Due attivisti ambientalisti hanno gettato della zuppa di pomodoro sui «Girasoli» di Vincent Van Gogh, esposti alla National Gallery di Londra, per protestare contro lo sfruttamento dei giacimenti di c ...Due attiviste della campagna di protetesta anti-petrolio Just Stop Oil hanno lanciato zuppa di pomodoro sui Girasoli di Van Gogh alla National Gallery. A darne la notizia -poi ripresa dai media britan ...