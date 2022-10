Lombardia | Fontana | ' ho sempre voluto essere il sindaco di tutti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Milano, 14 ott. (Adnkronos) - Il viaggio del presidente di Regione, Attilio, per illustrare gli interventi di valorizzazione dell'area interna, 'Lario Orientale, Valle San Martino e Valle Imagna' - iniziato a Civate e proseguito nel lecchese - è continuato in provincia di Bergamo e si è concluso con due appuntamenti a Sant'Omobono Terme. "Fin dall'inizio del mio mandato, anche grazie alle mie esperienze istituzionali precedenti -ha spiegato il presidente- ho detto di voleril 'dii lombardi'. Ecco, anche le visite che in queste settimane stiamo svolgendo in tutta la, con un confronto serrato con amministratori e stakeholder, vanno proprio in questa direzione". "La strategia delle 'aree interne' - ha aggiunto il ...