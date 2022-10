L’obiettivo dell’Arsenal Luiz firma un contratto “a lungo termine” all’Aston Villa dopo il mancato trasferimento del giorno della scadenza

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il centrocampista dell’AstonDouglashato un nuovo“ache l’Arsenal non lo hato dai rivali ilha guadagnato ammiratori nelle ultime due stagioni poiché è stato una figura chiave per l’Aston. Il nazionale brasiliano non è riuscito ad affermarsi a Man City, ma è sulla buona strada per rimediare a quella delusione visto che si sta godendo una carriera positiva. Data la sua forma per, era solo questione di tempo prima che i club più grandi gli dessero un’occhiata. Ciò è accaduto durante l’estate quando l’Arsenal ha ...