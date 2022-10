Lo stato di presenza | la percezione del mondo che ci circonda con tutti i sensi

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Viviamo nell’era della distrazione: siamo sempre intenti a fare qualcosa e dedichiamo poco o nessun tempo a praticare la calma e il silenzio. La vita si manifesta nel presente ma spesso lasciamo che il qui e ora ci scivoli via, consentendo al tempo di sfrecciare inafferrato, sprecando i preziosi secondi delle nostre vite, preoccupandoci del futuro e rimuginando su avvenimenti passati. La mindfulness può aiutarci per sviluppare la nostra capacità di vivere il momento presente, imparando a percepire ilcircostante utilizzandoi nostri. Rajan Gualtieri, imprenditore e coach, ci introduce aldella mindfulness applicata alla sfera personale con questa nuova serie di podcast in esclusiva su QuiFinanza Lifestyle: “Meditazione antistress, l’io privato“.