Liverpool | Klopp | “Haaland soluzione perfetta per il City | ecco come proveremo a fermarlo”

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Jurgenha parlato in vista della sfida trae Manchester, valida per l’undicesima giornata di Premier League 2022/2023: “Quando affronti ildevi dedicare tutta la concentrazione al match. Ogni volta che provi a chiuderli da una parte, loro sbucano dall’altra. E’ la sfida più grande in questo sport“. Il tecnico dei Reds ha poi sottolineato l’importanza del fattore campo: “Sappiamo che riceveremo un aiuto importante da Anfield, che per l’occasione sarà tutto esaurito.ad approfittarne“.ha poi aggiunto: “Non stiamo vivendo il nostro momento migliore, ma i ragazzi sanno benissimo qual è la posta in palio. Piuttosto che segnare sette o nove gol tutti in una partita, dobbiamo imparare a distribuirli meglio“. Infine, su Erling ...