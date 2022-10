LIVE Olimpia Milano-Alba Berlino basket | Eurolega in DIRETTA | inizio da incubo per i milanesi 12-26

(Di venerdì 14 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINISCE IL PRIMO QUARTO! Primi dieci minuti daper. L’si trova avanti di quattordici punti alla prima sirena grazie ad un clamoroso 12/20 al tiro. 12-26 Tripla di Schneider a chiudere il primo quarto. 12-23 Voigtmann con il piazzato dalla media. 10-21 Ennesimo contropiede dell’, con i tedeschi che firmano il +11 con Wetzell. Altro timeout di Messina. 10-19 Il solito Shields muove la retina per l’attacco milanese. 8-19 Primi due punti di Gabriele Procida. Bellissimo lo step back del giovane azzurro. 8-17 Ancora due troppo facili per Koumadje. 8-15 Gran canestro di Shields che prova a scuotere. 6-15 Super contropiede dell’e Sikma segna con l’appoggio al vetro. 6-13 Koumadje ...

La palla a due diMilano - Alba Berlino, match valevole per la seconda giornata dell'Eurolega 2022 - 2023 , è in programma alle ore 20.30. Buon divertimento con la DIRETTAdi OA Sport!La palla a due diEA7 Emporio Armani Milano - Alba Berlino sarà alzata alle ore 20:30. Sarà possibile seguire ... OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTAscritta, per non perdersi davvero ...Al Forum di Assago, per la seconda giornata di stagione regolare di EuroLeague Basketball, l'Olimpia Milano ospita l'Alba Berlino di Gabriele Procida. Entrambe le formazioni hanno vinto ...La diretta live di EA7 Emporio Armani Milano-ALBA Berlino, sfida valida come seconda giornata dell'Eurolega 2022/2023 di basket ...