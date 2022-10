LIVE MotoGP | GP Australia 2022 in DIRETTA | Honda guida il gruppo | Quartararo e Bagnaia presenti in Top10

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA01.28 Ultimi minuti d’azione conche non riesce a salire in classifica. Il #63 di Ducati è settimo attualmente alle spalle di Bezzecchi e Rins. 01.27al top con Marquez ed Espargarò.sale in settima piazza davanti a Johann Zarco (Pramac). 01.24 La graduatoria aggiornata: 1 93 M. MARQUEZ 1:30.897 2 44 P. ESPARGARO +0.367 3 43 J. MILLER +0.416 4 20 F.+0.465 5 42 A. RINS +0.508 6 72 M. BEZZECCHI +0.663 7 63 F.+0.693 8 36 J. MIR +0.866 9 12 M. VIÑALES +0.976 10 35 C. CRUTCHLOW +1.043 01.22 Marquez sale in vetta davanti aed a Rins. Segue Bezzecchi. 01.20 ...