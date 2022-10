LIVE MotoGP | GP Australia 2022 in DIRETTA | comincia la FP2 | Bagnaia in cerca di feeling

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA05.21 Marc Marquez guida la classifica con il tempo di 1:30.126 a precedere di 0.131 Vinales e di 0.225 Quartararo,è 23° a 2.342 e fermo ai box. 05.20 Marc Marquez davanti a tutti in 1:30.126 davanti a Vinales di 0.131 e a Martin a 0.474. 05.19 Marc Marquez si porta al comando con il tempo di 1:30.126 a precedere di 0.131 Vinales e di 0.493 Aleix Espargaro. Quartararo è quinto a 0.580, mentreè rientrato ai box, attualmente solo 23° a 2.342. 05.17 Pista che si gomma sempre di più con Vinales sempre a comandare in 1:30.615 a precedere Bezzecchi di 0.058 e Miri di 0.158. Quartararo è nono a 0.530, mentreè molto indietro (22° a 1.853). 05.15 Maverick Vinales si conferma davanti in 1:31.016 a precedere d 0.129 Quartararo e di 0.257 Aleix ...