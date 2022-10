LIVE Ginnastica artistica | Campionati Italiani 2022 in DIRETTA | Martina Maggio vince il tricolore! Battuta Alice D’Amato di un decimo | stoccata di Villa

(Di venerdì 14 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA GARA Grazie a tutti per averci seguito nel corso di questa serata. Appuntamento a domani alle ore 15.50 con la gara-2 maschile, le ragazze torneranno domenica per le Finali di Specialità. Buona serata a tutti. 21.40spettacolare tra trave e corpo libero,tonica tra volteggio e parallele. Giorgiaha firmato un super 14.500 alle parallele. Brava Esposito. Le azzurre hanno commesso alcuni errori, serviranno per non sbagliare agli imminenti Mondiali. 21.39si laurea Campionessa d’Italia all-around con 111.350, davanti adcon 111.250. Manila Esposito completa il podio con 108.500 ...

La diretta testuale dell'All-Around femminile ai Campionati Assoluti italiani 2022, in programma da mercoledì 12 a domenica 16 ottobre a Napoli ...La diretta testuale delle qualificazioni maschili ai Campionati Assoluti italiani 2022, in programma da mercoledì 12 a domenica 16 ottobre a Napoli ...