LIVE Ciclismo su pista | Mondiali 2022 in DIRETTA | ITALIA SULLA LUNA! Sará Ganna-Milan in finale per l’oro! Balsamo deve rimontare

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:00 Ci avviciniamo alla conclusione di questa prima parte di giornata. A breve la partenza della tempo race dell’Omnium femminile. Elisacerca la rimonta dopo il non positivo 12° posto della scratch. 16:57 Inper il bronzo si qualificano Daniel Bigham (GBR) con 4:05.181 ed Ivo Manuel Alves Oira (POR) con 4:06.704. 16:56 DOPPIETTA FANTASTICA!!! JONATHANSECONDO DIETRO! Un’fenomenale quella dell’inseguimento. 4:03.012 per il ventiduenne friulano, che stasera gareggerà per l’oro contro il compagno di squadra! 16:54 Sta volando, che a dopo 3 km è secondo in 3:04.819. 16:53 Inizia a risalire Jonathan, settimo a metà gara con 2:06.468. 16:52 Primo km in ...