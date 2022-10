(Di venerdì 14 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:10 Tocca a Zhumakan (KAZ) e Richardson (CAN). Dopo questa heat sarà la volta di Filippo! 16:08in crescendo per Ivo Manuel Alves Oira che risale fino alla seconda posizione chiudendo con il tempo di 4:06.704. 16:05 Si procede con Alves Oira (POR) e Majewski (POL). Filippoinal termine delle prossime due heat. 16:02 Quinta piazza per l’asiatico, sesto l’americano, staccati rispettivamente di 13 e 15 secondi dal leader della classifica. 15:58 Quinta heat delle 13 previste che vede impegnati Rhim (USA) e Zhang (CHN). 15:55 Dopo una prima parte di gara sugli scudi, Thomas Sexton cala nel. L’australiano si inserisce in seconda posizione a tre secondi e ...

La terza giornata dei Mondiali disu pista 2022 inizierà alle 14:30. Sarà possibile ... OA Sport vi offrirà la DIRETTAminuto per minuto sin dalle race di qualificazione del primo ...16.41 Avanza la neozelandese Ellesse Andrews, che in 11.041 supera la canadese Lauriane Genest. 16.37 Sophie Capewell è la più veloce di questa sessione in 10.999. Battuta l'ucraina Olena Starikova. LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2022 in DIRETTA: a breve Ganna e Milan nell'inseguimento. Bianchi in finale nel km da fermo MONDIALI PISTA PARIGI - Inizia il day 3 dei Mondiali e ci sono altri titoli e medaglie in palio che interessano agli italiani. Dopo l'oro nell'inseguimento ...La terza giornata a di Saint-Quentin-en-Yvelines è ricca di opportunità per i colori azzurri. Pippo punta al quinto titolo nella prova individuale dopo il Record dell’Ora ...