Lineker | «Conosco due giocatori gay di Premier League che sono pronti a dichiararsi»

(Di venerdì 14 ottobre 2022) In un’intervista al Daily Mail, Garyha dichiarato: «duedichegay e che. Sarebbe bellissimo se lo facessero durante il Mondiale in Qatar». Ecco le parole di: «Sarebbe fantastico se uno dei due o entrambi uscissero allo scoperto durante la Coppa del Mondo. So per certo che alcuni ciandati molto vicino e l’hanno contemplato. Ce neun paio che, ma ovviamente non spetta a me dire chi». In Qatar l’omosessualità è un crimine punibile con sette anni di reclusione.pensa che i calciatori gay potrebbero inviare un messaggio forte al ...

Le parole diha anche raccontato che ci sono giocatori che sono stati vicini a confessare la propria omosessualità ma alla fine hanno preferito non fare coming out: " Perché Per ......spaventati di fare coming out La confessione al Daily Mail di: LA CONFESSIONE - 'Sarebbe fantastico. So per certo che alcuni sono stati molto vicini a farlo e ci hanno pensato. Io ne...LONDRA (INGHILTERRA) - Gary Lineker, icona del calcio inglese, ha rivelato in una intervista concessa al 'Daily Mirror' di conoscere un paio di calciatori gay in Premier League: " Sarebbe grandioso se ...Gary Lineker, ex bomber della nazionale inglese, si sofferma, intervistato dal "Daily Mirror", commenta la possibilità che possano esserci coming out durante il mondiale in ...