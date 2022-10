(Di venerdì 14 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti(Bn) – Lo scorso martedì 11 ottobre 2022, nell’ambito della programmazione di “Un anno con don Pietro”, si è tenuto l’evento indi. Pietro Depresso la chiesa di San Biagio V. M. di. La serata e l’intero ciclo di eventi indi. Pietro Deè a cura dell’Associazione Culturale Musicale Onlus “Aniello Barchetta” di Maddaloni. Gli eventi costituiscono momenti per ricordare la figura di. Pietro De(Casagiove 25 maggio 1956 – Caserta 10 aprile 2021), Cancelliere, Giudice e parroco della Diocesi di Caserta. Con l’occasione viene presentata alla comunità la pubblicazione “di. ...

NTR24

A disposizione: Cibelli, Imparato, Cifarielli 04, Vignes,, Bucciero, Donadio, Chiumiento ... I cinque minuti di recupero non regalano ulteriorie al triplice fischio finale la ......eprovano in qualche modo a creare qualche occasione ma Arzeo e Di Giacomo fanno buona guardia. Al 34' Gubitosi sfiora la rete dopo il suo ingresso, il Salernum si salva. Pochenell'... Limatola, emozioni al ricordo di mons. De Felice a Limatola: continua un anno con don Pietro Lo scorso martedì 11 ottobre 2022, nell’ambito della programmazione di “Un anno con don Pietro”, si è tenuto l’evento in ricordo di mons. Pietro De Felice presso la chiesa di San Biagio V. M. di Limat ...