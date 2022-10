Liberiamo i giovani e non solo dalla diet culture | la fissa per il peso sta minando la loro salute mentale

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Un'occasione per ricordarci l'importanza dell'alimentazione e dell'atto del nutrirci, nella nostra vita e realtà di ogni giorno e per riflettere sul modo in cui oggi si parla di alimentazione e di ...

Made in Pompei

A raccoglierli Skuola.net assieme ad Animenta, associazione no profit creata dai piùper raccontare, informare e sensibilizzare sui Disturbi del Comportamento Alimentare, con il supporto ...Per la Giornata mondiale dell'Alimentazione (16 ottobre), il portale studentesco Skuola.net e Animenta, hanno individuato alcuni falsi miti sul cibo da combattere per scardinare i precetti della '... “Parole in Circolazione. LiberiAmo la cultura”: c'è anche il Forum dei Giovani di Pompei Per la Giornata mondiale dell’Alimentazione (16 ottobre), il portale studentesco Skuola.net e Animenta, hanno individuato alcuni falsi miti sul cibo ...Per la Giornata mondiale dell'Alimentazione (16 ottobre), il portale studentesco Skuola.net e Animenta, hanno individuato alcuni falsi miti sul cibo da combattere per scardinare i precetti della “cult ...