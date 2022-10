Li riconoscete 40 anni dopo? Sono rimasti identici ai loro meravigliosi personaggi

Leggi su newnotizie

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Anche sepassati 40dal primo ciak, i due attorifedeli alo per tutto questo tempo, regalandoci un dolce “ritorno” nel passato. Ma solo per questa volta. Le immagini di ieri al New York Comic Con hanno fatto il giro del mondo in un secondo e non sarebbe potuto L'articolo NewNotizie.it.