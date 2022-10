Letta e Conte si guardano in cagnesco | Renzi si becca gli insulti del Pd | «Sei spregiudicato»

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Lanciano gli appelli tipo “vogliamoci tutti bene, marciamo uniti contro la destra”. Poi, appena si incontrano, siin. Enricoe Giuseppeneppure si salutano, Matteoviene trattato a mo’ di traditore. Calenda non sa neppure dove consumare gli ultimi “pallottoni verbali”. L’elezione di Ignazio La Russa a presidente del Senato senza i voti di FI scatena una miriade di accuse incrociate. Ma non c’è soltanto la caccia a chi – dall’opposizione – ha scritto il nome dell’esponente di FdI. C’e soprattutto l’occasione per darsele di santa ragione.: gruppo di famiglia in tre interni La bordata la dà il Pd. «Il solito, anche adesso si è manifestata tutta la sua spregiudicatezza. Sembra ...

: no al presidenzialismo.: se toglie il Rdc Meloni vuole la guerra civile Salvini: le sanzioni contro la Russia hanno messo in ginocchio l'Italia, ma non chiedo di toglierle. Di Maio: un ...Il "picconamento" renziano non avrà sosta per tutto l'anno e mezzo successivo e sfocerà con la caduta die il conseguente approdo a Palazzo Chigi di Mario Draghi .chiude il cerchio del ...