Letizia di Spagna parla per la prima volta della sua malattia (e fa un’importante rinuncia)

Leggi su dilei

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Da un po’ di tempo ormai sidi un problema di salute che riguardadi: la Regina, infatti, è apparsa numerose volte nell’ultimo periodo con delle scarpe diverse dal solito, e proprio questo dettaglio aveva iniziato a far arrivare voci su una patologia chiamata metatarsalgia. Ora, però, lei stessa ha confessato per ladi soffrire di unache la costringe a fare anchedi, la confessione sullaIl 12 ottobre si è celebrata la Festa Nazionale in, e come di consueto si è tenuto il ricevimento a Palazzo Reale dopo la parata militare che si svolge annualmente a Madrid. Oltre a Donna ...