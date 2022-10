L' elezione di Ignazio La Russa a Palazzo Madama sulla stampa italiana

(Di venerdì 14 ottobre 2022) AGI - L'diLa, l'ira di Forza Italia e il richiamo alla responsabilità della leader di FdI Giorgia Meloni. Sono questi i temi in primo piano sulle pagine 'politiche' dei quotidiani in edicola oggi. Corriere Della Sera Presidenza del Senato, Laeletto senza Forza Italia. L'ira di Berlusconi sconfitto. Decisivi i 17 voti dell'opposizione. I franchi tiratori 'al contrario', parte la caccia ai soliti sospetti. Il Pd: fatto grave. Camera, la corsa di Fontana (Lega). I no su Ronzulli e Giustizia, il giorno più nero di Silvio. I falchi: da soli al Quirinale. Il partito spaccato. E adesso Licia vorrebbe diventare coordinatore. I ministeri a Giorgetti e Calderoli, così Salvini conquista posizioni. Conte accusa: c'è chi fa finta opposizione. Il ...

La stranadi ieri diLa Russa alla presidenza del Senato senza i voti di Forza Italia, più che una partenza falsa del centrodestra, cosa che comunque non si può negare, è soprattutto un segnale,...... "E' Lorenzo Fontana il nostro candidato" per la presidenza della Camera aveva detto la leder di Fratelli d'Italia dopo lo strappo di ieri sull'diLa Russa. - Per eleggere il ...Leghista e cattolico, è stato contestato prima dell'elezione dal deputato Zan del PD. Ha ottenuto il voto compatto di tutto il centrodestra.Le opposizioni decidono di giocare con le carte scoperte, annunciando in anticipo le proprie candidature sulle quali fare confluire i voti. Il ...