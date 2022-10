LDA ricoverato | paura per il figlio di Gigi D' Alessio | «Lo affronterò col sorriso» Cosa succede

Il ragazzo scrive ai fan in merito alle sue condizioni di ...Brutto spavento per: il cantante, nonché figlio del cantautore Gigi D'Alessio , è statourgentemente in ospedale. Luca D'Alessio, in arte, avrebbe dovuto partecipare il 15 ottobre a San Severo ad un live. Non sarà presente ed è spiegarlo è lui stesso, con un post su ...Appresione tra i fan di LDA, il cantante uscito da Amici di Maria De Filippi e figlio di Gigi D'Alessio. Nelle scorse ore ha postato una foto sui social in ospedale e ha fatto sapere ai ...LDA ricoverato improvvisamente in ospedale, il concerto è annullato Luca D’Alessio il figlio del del cantante napoletano Gigi D’Alessio ...