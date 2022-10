LDA ricoverato d' urgenza | arriva un importante aggiornamento dall' ospedale

(Di venerdì 14 ottobre 2022) LDA, nome d'arte di Luca D'Alessio, è statoinper dei problemi di salute ed ha annullato la prossima data del suo tour. Vediamo cos'è successo al figlio di Gigi D'Alessio. LDA, da circa un anno, è un nome ultra popolare tra gli amanti della musica. Fino al 2021 era 'solo' il figlio del famosissimo cantante napoletano Gigi D'Alessio. Un enorme contributo alla sua popolarità èto nella scorsa stagione televisiva, quando ha preso parte al talent show di Canale 5 "Amici di Maria De Filippi". Pur non avendo vinto, si può dire che è comunque uno dei tre cantanti più amati dal pubblico televisivo, che ora lo segue con piacere nelle sue avventure musicali. A soli 19 anni, LDA ha già ottenuto due riconoscimenti musicali importantissimi. A inizio 2022 aveva conquistato il disco di platino con "Quello che fa male", ...

