LDA in ospedale | salta il concerto | il figlio di Gigi D’Alessio fa preoccupare tutti

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 14 ottobre 2022) LDA è in. Luca, il cantante esploso grazie alla partecipazione alla scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi nonchédi, fa subitoi fan con la nuova foto pubblicata su Instagram e poi le Storie in cui si rivolge direttamente al suo pubblico. Nelle foto e video che lo ritraggono su un letto d’, anche se il cantante ha subito specificato che non si tratta di nulla di grave, LDA fa sapere che non sarà all’evento live programmato per il 15 ottobre a San Severo. Nei giorni scorsi aveva anche rimandato i concerti previsti per il prossimo dicembre. Saranno recuperati ad aprile. Leggi anche: “Amici? Storia vecchia”. LDA, taglio netto con il passato: ora ildi...