Lazaro | il Torino ha un’opzione per il riscatto L’agente | «Vedremo cosa accadrà»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Ilvaluta ildi Valentinodall’Inter.rivela come stanno le cose per l’esterno austriaco Valentino, dall’Inter al: prende forma il possibile. Nel corso di una intervista a ‘Serie A News’dell’esterno, Max Hagmayr, ha parlato della questione relativa al proprio assistito– «Ilhaper poter riscattare il cartellino di Valentino. Il ragazzo sta facendo bene, non è ancora al 100% del suo potenziale ma sta facendo già molto bene. Con l’aumentare delle partite sta aumentando minuti e autostima.poi alla fine della stagionesuccederà e...