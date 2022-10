(Di venerdì 14 ottobre 2022) Il programma di agevolazioni fiscali lanciato dall'amministrazione Biden ha convintoMobility ad avviare la produzione dellavetturadella joint venture in Nordamerica, con lancio previsto per il....

DMove.it

Con l'aiuto dell'autonomia e della flessibilità di un veicolo a benzina e di tutta la potenza dell'energiain grado di migliorare le prestazioni del veicolo. La modalità di guida "EV" ......una serie di difficoltà per arrivare a portare a regime la produzione della sua berlina... Ad agosto, il nuovo obiettivo era stato portato ad appena 6 - 7.000. E visto che nel primo ... L'auto elettrica di Sony e Honda debutterà sulle strade nel 2026. Prima in USA, poi forse in Europa Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...L'Europa vuole evitare che le auto alla spina europee vangano "discriminate" dal controverso provvedimento statunitense che lega le agevolazioni alla loro origine geografica ...