L’Atalanta cerca talenti in Bosnia | organizzato un camp di 3 giorni a Sarajevo

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Bergamo. In collaborazione con Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina, Atalanta organizza per la prima volta in-Erzegovina i Football. L’appuntamento con la Scuola Calcio nerazzurra è fissato adal 19 al 21 Ottobre 2022. L’evento è rivolto ai bambini di età compresa tra gli 8 ed i 12 anni. Iloffrirà a 120 tra bambine e bambini la possibilità di vivere un’esperienza unica: i partecipanti si alleneranno infatti con gli istruttori nerazzurri, toccando con mano e vivendo in prima persona le metodologie del Settore Giovanile atalantino. “Attraverso l’attività della Divisione, sosteniamo l’economia, ma anche i progetti a elevato impatto sociale che favoriscono le comunità dei dodici Paesi in cui operiamo – ha dichiarato Marco Elio Rottigni, Chief International Subsidiary Bank Division di Intesa ...