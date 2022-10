L’Associazione Produttori Audiovisivi ha presentato il IV Rapporto APA sulla Produzione Audiovisiva Nazionale

Leggi su italiasera

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Il documento è stato illustrato oggi a Roma, nell’ambito del MIA – Mercato InterAudiovisivo, dal Presidente di APA, Giancarlo Leone, alla presenza di Mariapia Ammirati (Direttore Fiction Rai), Alessandro Araimo (General Manager Sud Europa di Warner Bros. Discovery), Roberto Luongo (Direttore Generale ICE – Italian Trade Agency), Jaime Ondarza (EVP & South EMEA Hub Leader di Paramount Global) e Nicola Borrelli (Direttore Generale della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo – MiC). Nel corso della presentazione Leone (nella foto), ha chiesto al prossimo governo di “garantire una pianificazione stabile ed equa al credito di imposta per idi audiovisivo per evitare casi come quello di quest’anno, dove il tax credit già stanziato per il 2022 non sia stato ancora reso disponibile alle imprese di produzioni con ricadute negative ...