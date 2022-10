L’assedio giudiziario contro Donald Trump

Leggi su it.insideover

(Di venerdì 14 ottobre 2022) La commissione della Camera che indaga sull’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021 ha votato per citare in giudizio l’ex presidenteJ.con l’accusa di aver agito per rovesciare il risultato delle elezioni del 2020. In quella che potrebbe essere stata l’udienza pubblica finale, a poche settimane dalle elezioni di metà mandato, la InsideOver.