(Di venerdì 14 ottobre 2022) Guerra in Ucraina , non c'è fine. "Solo nell'ultimoil nemico ha lanciato sul suolo ucraino almeno 2 missili da crociera, ha fatto 16aerei e ha effettuato 70con ...

Globalist.it

[Text: Italiano, English] (Chiesa greco - cattolica ucraina, Segretariato dell', Roma) 14 ottobre 2022 Video Sia lodato Gesù Cristo! Cari fratelli e sorelle in Cristo, oggi è ...Lo fa sapere l'di Kiev Sviatoslav Shevchuk , nel videomessaggio quotidiano. "Oggi - spiega Shevchuk - in Ucraina celebriamo una speciale, grande festa cristiana: la festa del ... L’arcivescovo maggiore di Kiev: “Dalla Russia 70 attacchi missilistici in un giorno” L'arcivescovo maggiore di Kiev Sviatoslav Shevchuk, nel videomessaggio quotidiano accusa la Russia per i continui bombardamenti ...Dopo i lavori di restauro, la chiesa è tornata a splendere e da oggi ospiterà l’adorazione eucaristica. Sarà una chiesa aperta nel centro di Ancona, nelle ore del giorno, e chi vorrà potrà entrare e p ...