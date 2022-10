Lanciano zuppa al pomodoro sul dipinto “Girasoli” in segno di protesta | VIDEO

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Due attiviste ecologiste impegnate nella campagna dianti-petrolio nota come Just Stop Oil hanno aperto una scatola di latta e lanciato il contenuto, unaal, contro ildi Vincent Van Gogh, conservato ed esposto alla National Gallery di Londra. Ilè protetto da un vetro ma il gesto ha subito preoccupato i presenti che hanno espresso stupore e si sono rivolti alla sicurezza. “Van Gogh”: Perché militanti ecologiste impegnate nella campagna dianti-petrolio “Just Stop Oil” hanno lanciatoalcontro “I”, opera dell’artista olandese esposta alla National Gallery di Londrapic.twitter.com/4pJygZUfns — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) ...

