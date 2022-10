La televisione pubblica tedesca non ha mostrato una mappa dell’Ucraina senza le regioni orientali

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Si tratta di un’immagine che sta girando sui social in varie lingue (come dimostra il fact checking che la stessa emittente ZDF ha fatto) e che ha raggiunto anche l’Italia. «Il canale televisivo di stato tedesco ZDF haunaledella DNR, LNR, Kherson e Zaporozhye ela Crimea», si legge nel tweet in italiano. NellaUcraina ZDF che viene mostrata all’interno di un servizio televisivo sono quindi assenti Crimea, Zaporozhye, Lugansk e Donetsk. Il canale televisivo di stato tedesco ZDF haunaledella DNR, LNR, Kherson e Zaporozhye ela Crimea. Messaggio inequivocabile per ...

Moserben dieci album insieme al collega e futuro compagno e il loro stile, la loro voglia ... Dagli anni '90 Christina Moser inizia a frequentare anche laproprio grazie al suo duo ...... lanazionale belga. Per Solvay lo studio non avrebbe valore scientifico per una serie ... Solvay non intende sottovalutare l e iniziative finalizzate alla tutela della salutené ...Catalogna è all'inizio di a covid-19 nuova crescita. Gli esperti non vedono questo aumento come le precedenti ondate di pandemia, ma tutti presumono che ci ...Infuria la polemica dopo un servizio mandato in onda dalla tv pubblica 'France 2' sulle condizioni in cui vengono alloggiati a Doha gli addetti all'impianto che ospiterà il ritiro dei Blues ...