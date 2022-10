La Russia vuole evacuare Kherson

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Per portare in territorio russo la gran parte dei civili che ancora vive nella città occupata, mentre l'esercito ucraino si avvicina

Sky Tg24

Conte: se toglie il Rdc Melonila guerra civile Salvini: le sanzioni contro lahanno messo in ginocchio l'Italia, ma non chiedo di toglierle. Di Maio: un grave errore... Calenda: governo ...... annuncia: 'L'operazione militare speciale continua, ma laè aperta al dialogo per ... Il Times: 'Putinun test nucleare al confine con l'Ucraina' - guarda L'ALLARME NUCLEARE - Ma il ... Ucraina, Zakharova: "La Russia vuole evitare una guerra nucleare" Ignazio La Russa viene eletto presidente del Senato alla prima votazione, ma il giorno d’esordio della XIX Legislatura segna già la ...Cominciano, con strepitosa perfidia, a girare subito battute così: «Ha fatto tutto Renzi, senza dire niente a Calenda» ...