La Russia fatica a tenere i territori occupati. L’evacuazione da Cherson

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Vladimir Saldo, il nuovo leader russo della regione meridionale di, ha esortato i civili a evacuare la zona di fronte agli “attacchi missilistici delle forze ucraine”, invitando la popolazione a recarsi verso la. Parlando giovedì, Saldo ha detto che molte città della regione, comprese le due principali, sono sottoposte ad attacchi missilistici quotidiani da parte delle truppe ucraine. “Tali attacchi stanno causando gravi danni”, ha dichiarato, esortando i residenti dell’intera regione, e in particolare quelli della sponda occidentale del fiume Dnieper, a evacuare ino in Crimea. Ha poi fatto appello al governo di Mosca affinché aiuti a organizzare il processo. “Lanon sta abbandonando il suo popolo”, ha sottolineato, usando un detto popolare. Un messaggio poi ripreso dal vice-primo ministro ...

" Nina Levurda è un volto noto in. Perché, dopo avere consegnato alla terra quei resti che con tantaha strappato allo stato, a nove giorni dai funerali si è messa in viaggio per ...Coupez!: pronti a scappare dalla furia (da ridere) zombie! La nuovadi Michel Hazanavicius , "Coupez!" è un film divertente, a tratti esilarante che rifà il ...dell'Ucraina da parte della. ...Mosca fatica a mantenere le province occupate. Mentre le forze di Kiev avanzano, proseguono i bombardamenti russi.La XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione italiana non è un auspicio, ma un ordine tassativo, scolpito nell’uso del verbo al modo indicativo e al tempo presente: “È vietata la riorga ...