La Russa sminuisce il ‘tête-à-tête’ con Berlusconi | “Nessuno mi ha ingiuriato”

(Di venerdì 14 ottobre 2022) " Sono andato a rendere omaggio al presidente Fontana. Non ho sentito le sue parole, perché ero impegnato in una riunione ma saranno state di saggezza". Così il presidente del Senato, Ignazio La...

Gazzetta del Sud

Inoltre, "in passato", il Csrd ha "ripetutamente" sottolineato il pericolo dell'influenzae ... che nonil lavoro" dell'organizzazione e degli altri suoi componenti "per una maggiore ...Le difficoltà di Mosca Sul fronte interno il Cremlinoil valore delle proteste. Una ... garanzie di sicurezza per il paese e la punizione dell'aggressioneattraverso l'interruzione ... La Russa sminuisce il... ‘tête-à-tête’ con Berlusconi: “Nessuno mi ha in