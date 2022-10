La Russa ricorda la data di nascita del Regno d’Italia | il ringraziamento dei monarchici italiani

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Le parole pronunciate da Ignazio Lanel suo discorso di insediamento al Senato sono state apprezzate dall’Unione Monarchia Italiana (U.M.I). Non è passato, infatti, inosservato il suo riferimento alladel. Lae ladidel«La senatrice Segre – ha detto il presidente del Senato – hato tre date e io non voglio fuggire, perché è troppo facile scappare di fronte alle richieste di chiarezza: è statoto il 25 aprile, il primo maggio, il 2 giugno, cui potrei aggiungere ladidel, che prima o poi dovremo far assurgere tra quelle celebrate ...

Pierferdinando Casini: "Il richiamo alle dateche urge una memoria condivisa". Paola ... "La, bianca, La, La, bianca...".... il ricorso all'arma atomica diverrebbe plausibile, in accordo con la dottrina strategica militarela diplomazia - La reazione della Nato, di fronte all'impiego dell'arma nucleare ...All'Italia mancano le infrastrutture energetiche per evitare criticità negli inverni a venire senza riallacciare i rapporti con la Russia ...«Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno votato, quelli che non mi hanno votato, quelli che si sono astenuti e, se mi consentite, quelli che mi hanno votato pur non facendo parte della maggioranz ...