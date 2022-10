La Russa presidente del Senato Meloni non arretra e vince

Leggi su iltempo

(Di venerdì 14 ottobre 2022) «La fortuna aiuta gli audaci...». C'è tanto di quello che è successo ieri nell'aula delnelle parole di un parlamentare di Fratelli d'Italia. Perché dopo il voto che ha proclamato Ignazio Ladi palazzo Madama, l'unica che esce a testa alta da una giornata intrisa di veleni, ripicche e sorprese è proprio Giorgia. La leader di Fratelli d'Italia ha rispettato fino in fondo quello che ha continuato a ripetere come un mantra dal giorno della vittoria elettorale: voglio un governo di nomi di alto profilo, lavoriamo a testa bassa e facciamo in fretta perché il Paese non può aspettare.ha trattato fino all'ultimo ieri mattina con Forza Italia per evitare la rottura ma non èta di un millimetro su alcuni punti che per lei sono irrinunciabili: la ...