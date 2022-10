La Russa | perché a votarlo potrebbe essere stato anche il Pd

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Roma, 14 ott – Ignazio Lavotatodal Pd? Possibile. Tutti i media si concentrano sul signor Matteo “non sonoio” Renzi, ma in realtà, se andiamo a vedere i freddi numeri, restano degli “scoperti” che non lasciano scampo al Paritto democratico, quanto meno uno dei due sospettati principali, al di là delle ridicole indignazioni del segretario Enrico Letta riportate da Agenzia Nova, secondo cui “alcuni senatori non aspettano altro che entrare in maggioranza”. Un atto “irresponsabile” che peròvenire proprio da alcuni dei suoi.Lavotatodal Pd Ignazio Laeletto presidente del Senato con 116 voti, di cui 95 ...