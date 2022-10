La Russa ha detto ‘siamo tutti eredi del Duce’? La storia della mia famiglia lo smentisce

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 ottobre 2022) dell’Ing. Francesco De Negri* Egregi Signori, Motivo di questa missiva è il mio totale disappunto per le innumerevoli affermazioni di Ignazio La, sia in passato sia nelle recenti interviste, facilmente scaricabili sulle varie piattaforme internet. Lo vedo ora eletto a presidente del Senato, non nascondo il mio profondo fastidio, per cui mi sento nel dovere di chiarire alcuni punti: 1- Non sono erede o figlio del fascismo; 2- Mio padre era partigiano sulle montagne fra Liguria e Piemonte, tengo a precisare, non dell’ultima ora. Scampato all’eccidioBenedicta perché in paese alla ricerca di cibo per i suoi compagni, fu comunque sforacchiato dalle mitragliatrici fasciste nel rastrellamento, ne portava i segni; 3- Mio nonno è stato fucilato il 24 settembre 1943 a Cefalonia, assieme ai suoi soldati, circa 5000, dalla furia nazifascista. Era ...