La Russa eletto presidente | in tv si attacca il M5s Credo sia ora di concentrarsi su altro

(Di venerdì 14 ottobre 2022) di Michele Sanfilippo Ad “Otto e mezzo” del 13 ottobre scorso si commentava l’elezione di Ignazio Benito Maria Ladel Senato, con i voti di una quindicina di rappresentanti dell’opposizione a colmare il vuoto lasciato da Berlusconi, scontento del veto posto di Licia Ronzulli. Al dibattito partecipava anche Monica Guerzoni, del Corriere della Sera, che con fare leggero, come parlasse di frutta al mercato, sosteneva che già giravano molte liste dei franchi tiratori, una delle quali vedeva tra essi ben cinque rappresentanti del Movimento 5 Stelle. Ma non solo. Lei sapeva perfino, non si sa come, che uno dei cinque era niente di meno che l’ex ministro Stefano Patuanelli, peruno dei non molti politici di valore emersi dalle file del Movimento. Trovo incredibile che, quando tutti gli indizi portano a Matteo Renzi, ...