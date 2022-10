La Russa eletto presidente del Senato senza Forza Italia La Lega che candida Fontana alla Camera | oggi si vota

(Di venerdì 14 ottobre 2022) AGI - Ignazio La, tra i fondatori di Fratelli d', vienedelal primo scrutinio, incassando 116 voti. Ma,prima prova dei numeri in Aula, la maggioranza di centrodestra si spacca e si consuma lo strappo di: dei 18ri azzurri, infatti, solo Silvio Berlusconi e lauscente, Elisabetta Casellati, ritirano la scheda. Il#Mattarella ha ricevuto il nuovodel #Ignazio Lapic.twitter.com/AkocGuZ4EQ — Quirinale (@Quirinale) October 13, 2022 Dunque, pallottolieremano, in 'soccorso' arrivano 17 voti esterni. E parte la caccia ...

Il fatto che Lasia stato, ad esempio, senza il consenso degli azzurri - mi sbaglierò - non è un dato confortante, né è un successo della Meloni. Semmai potrebbe trasformarsi in una ...... "E' Lorenzo Fontana il nostro candidato" per la presidenza della Camera aveva detto la leder di Fratelli d'Italia dopo lo strappo di ieri sull'elezione di Ignazio LaLeghista e cattolico, è stato contestato prima dell'elezione dal deputato Zan del PD. Ha ottenuto il voto compatto di tutto il centrodestra.Il leghista è stato ministro per la Famiglia e vicesegretario federale del Carroccio. Montecitorio ha il suo uomo di vertice istituzionale, è Lorenzo Fontana, il presidente della Camera amante della t ...