La Russa | da Berlusconi nessun ' vaffa' | forse rivolto a qualcun altro

(Di venerdì 14 ottobre 2022) - Ai cronisti il neo presidente del Senato ha assicurato che il Cavaliere 'non mi haa parola ingiuriosa.dopo che me ne sono andato, non lo so, sicuramente non era rivolta a me'

- Ai cronisti il neo presidente del Senato ha assicurato che il Cavaliere 'non mi ha rivolto nessuna parola ingiuriosa. Forse dopo che me ne sono andato, non lo so, sicuramente non era rivolta a me'...il sodalizio tra Ignazio La, neopresidente del Senato, e Giuseppe Tatarella, 'Richeliue' del primo Msi di governo, quello che nel 1994 lo indicò come vicepremier dell'esecutivo. ...Ignazio La Russa presidente del Senato senza i voti di Forza Italia. Segnale di Renzi, che nega il “soccorso”. Le conferme Ruspandini e Fontana, il debutto di Ottaviani ..."La politica non è un pranzo di gala". Marzio Breda, spesso definito il "principe dei quirinalisti", è intervenuto ...