La prima è quella futurista di Palm Angels | ricoperta di fibre ottiche

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Durante l’ultima settimana della moda meneghina, Moncler ha regalato alla città di Milano uno show aperto al pubblico. Una sfilata in piazza Duomo che ha fatto sognare tutti i presenti, nonostante la pioggia che ha obbligato molti a ripararsi sotto la galleria. Quest’anno, infatti, ricorre il settantesimo anniversario dalla fondazione del marchio. E le celebrazioni non si sono ridotte al maxi evento del 24 settembre scorso. Anzi… Ora, ad esempio, la società di Remo Ruffini ha lanciato Moncler Maya 70 Collaborations. Ossia sette reinterpretazioni dell’iconica giacca Maya da parte di sette differenti designer. Domani, 15 ottobre, sarà presentatafirmata. Di cosa si tratta? Un piumino ricoperto di. 70 come gli anni di Moncler. Ma anche come i giorni di questa ...

Luce

Commenta per primo C'è un abisso fra lapagina della ' Gazzetta dello Sport ' edi ' Tuttosport ' . Da una parte i giocatori della Juventus che contestano ad Allegri praticamente tutto: ritiro, gioco, preparazione atletica e ......stagione èdella tratta delle Sabine La seconda stagione della serie in protolatino Romulus - La guerra per Roma è presentata in anteprima alla Festa. Dopo il film Il primo re e dopo la... Guinea Equatoriale, Perla d'Africa dalla parte delle donne: "No alla discriminazione, io ne sono la prova" - Luce Aveva avuto in regalo una motocicletta il giorno della sua prima comunione e il video dell’evento, pubblicato su TikTok, aveva provocato lo sdegno di ...Meta ha precisato che le animazioni e l'aspetto delle gambe mostrate per gli avatar nello spazio virtuale al Connect erano state costruite ad hoc per l'evento.. Nonostante si parli di tecnologia ...