La pornografia della produttività delle ragazze su TikTok | secondo Janira Planes

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Essere la versione migliore di noi stessi richiede molto impegno. Un impegno estremamente schematizzato all’interno di una rigida routine da compiere, giorno dopo giorno, per essere “quella ragazza”, almenoil trend die l’hashtag #ThatGirl, che ha già più di 6 miliardi e mezzo di followers. Sveglia alle cinque e mezzo, bullet diary, yoga e colazione. No, niente latte e biscotti: frutta esotica, yogurt, muesli, semi sono gli ingredienti che non possono mancare. Un numero sempre maggiore di utenti dispinge se stesse e la propria community a meditare, fare sport, bere succhi multivitaminici, essere produttivi e fare dell’ordine un mantra. Tutto questo, primasette del mattino. Alle sane abitudini, ovviamente, è abbinata una specifica estetica, come accade anche nel caso del trend (molto ...