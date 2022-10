La marcia per la pace diventa la marcia dei sospetti | dove va De Luca? E Mastella si smarca

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiEra il 1915, il Movimento Futurista editava una cartolina postale poi passata alla storia. La bandiera tricolore perdeva il suo equilibrio, con il rosso a farla da padrone. “re e non marcire” – c’era scritto sopra. Sette anni dopo quelle parole risuonavano per le vie della Capitale, attraversata da migliaia di uomini in camicia nera. L’anno era il 1922, il giorno il 28 ottobre. Tra due settimane saranno trascorsi cento anni da una delle pagine più buie della storia italiana. Coincidenza vuole che quel giorno, a Napoli, ci sarà un’altra. In direzione ovviamente opposta e contraria alla precedente. Diversi saranno i colori, diversi gli intenti. E se Marinetti e i suoi tendevano a rilanciare la spinta interventista, Deil 28 ottobre marcerà per la ...