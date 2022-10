La Llorona - Le lacrime del male | introduce bene uno spauracchio horror

(Di venerdì 14 ottobre 2022) LA- LEDELMediaset Italia 2, ore 21.15. Con Linda Cardellini, Patricia Velasquez, Raymond Cruz. Regia di Michael Chaves. Produzione USA 2019 LA TRAMA Un'assistente sociale va ad abitare coi figli in un quartiere di Los Angeles con forte concentrazione ispanica. Una donna messicana del luogo l'avverte di non entrare in una casa. L'abitazione (dicon) è infestata dallo spirito della. Così si chiama lo spettro di una messicana che un tempo venne uccisa per aver trucidato i propri figlioletti. Da allora laviaggia tra California e Messico (e viceversa)in cerca (pare) di nuovi bambini che possano sostituire i suoi. Tutte fole, commenta la mamma, americana e wasp, tutte superstizioni da aree depresse. Naturalmente si sbaglia e installandosi nella casa ...

THE NUN 2 Il film sarà diretto da Michael Chaves , già regista di altri capitoli del franchise (La Llorona " Le lacrime del male e The Conjuring: Per ordine del Diavolo), con Akela Cooper (... La Llorona - Le lacrime del male, un demone femminile accecato dal dolore L'attrice Taissa Farmiga farà ritorno come Sorella Irene in The Nun 2, sequel del fortunato horror diretto da Corin Hardy nel 2018.Farmiga tornerà a vestire i panni di suor Irene in The Nun 2, progetto cinematografico che sarà diretto da Michael Chaves ...