La lite tra Usa e Arabia Saudita diventa pubblica

(Di venerdì 14 ottobre 2022) “Il ministero degli Esteripuò tentare di sviare, ma i fatti sono semplici”, scrive il Consiglio di Sicurezza nazionale statunitense a proposito della spiegazione messa nero su bianco da Riad sul perché in sede Opec+ è stato scelto — mercoledì 5 ottobre — di tagliare di due milioni di barili le produzioni giornaliere di petrolio. La contrazione potrebbe partire da novembre perché a questo punto i sauditi si trovano quasi costretti ad accettare le richieste dell’amministrazione Biden, che vorrebbe almeno evitare che la decisione ricada direttamente sul mese in corso e dunque faccia sentire i suoi effetti a inizio novembre. Ossia quando gli elettori statunitensi si recheranno a votare per le elezioni di metà mandato — e chi vota potrebbe ritenere in qualche modo responsabili i democratici al governo di non essere riusciti a convincere gli alleati (per ora) ...