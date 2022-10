L'HuffPost

Prendete la galassia dei movimenti pro vita e aggiungete l'estremismo di Pillon e dei fan di: ... come lasul logo del suo partito. Anche per Fontana, d'altronde, ci si è quasi appellati a ...La vittoria del partito il cui simbolo, latricolore, esprime la voluta continuità con la ... invece, mostrato di essere "sensibili" alle ragioni di. Magari nascondendosi dietro le molto ... La Fiamma e Putin. Con la doppia elezione si svolta a destra, destra vera La Russa e Fontana sono l’icastico esempio di un plebiscito di parte. Quasi provocatorio. Che dei valori costituzionali esprime non l’incarnazione, ma il ...« Prevale la logica vigliacca di chi non riesce a vincere nel confronto diretto e quindi colpisce sotto la cintola: ancora una volta l’impotenza dell’esercito russo di fronte alle capacità di resisten ...